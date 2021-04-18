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Вмешательство западных стран в дела Москвы давно не вызывает удивления, но сегодня Россия имеет серьёзную военную силу, поэтому опрометчивые шаги со стороны оппонентов будут иметь последствия. Такое мнение высказала журналист из Шотландии Джоанна Росс на страницах портала InfoBrics.

Росс напомнила читателям, что деструктивная деятельность Запада по отношению к России не является чем-то новым, а о том, что между Москвой и Англией есть проблемы во взаимопонимании, писали ещё советские классики более века назад.

Эти люди... агенты иностранных государств, главным образом — Англии, они получают огромное жалованье за то, чтоб бунтовать русский народ и ослаблять силу нашего государства. Англичанам это нужно для того, чтобы мы не отобрали у них Индию, — цитирует Росс роман Горького «Жизнь ненужного человека», написанный более 100 лет назад.

Она также напомнила, что США и Европа активно используют фактор Украины для давления на российские власти. В частности, Росс напомнила об активном участии американцев в событиях на Украине в 2014 году, а также в последующих боевых действиях. Кроме того, одной из причин конфликта на востоке страны стала роль в новой украинской власти пронацистски настроенных политиков и сторонников ультраправого террориста Степана Бандеры, что не вызывает никаких нареканий со стороны европейских политиков.

И это то, на что американцы и их западные союзники закрыли глаза во время Майдана. Более того, они явно способствовали разжиганию этого националистического движения, — указывает Росс.

По её мнению, цель этих действий — дестабилизация обстановки в государствах, связанных с Россией, и ослабление роли Москвы в Восточной Европе. Как отмечает Росс, американцы и англичане очень мало знают об этой части света и о людях, которые здесь живут, но всё же нагло лезут определять их будущее.

Как сообщал NEWS.ru, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что вооружение России стало причиной задуматься о принятии активных мер предосторожности в Европе. Усилить безопасность собралась не только Германия, но и её соседи, так как Россия якобы создаёт «непосредственную опасность» на континенте.