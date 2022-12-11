В Сети появилось видео сдачи в плен экипажа танка ВСУ с заваренными люками

В Сети появилось видео сдачи в плен экипажа украинского танка Т-72 с заваренными снаружи люками, кадры опубликовал Telegram-канал «Zачистка». Чтобы освободить находившихся внутри людей, российским военным пришлось вскрывать боевую машину.

Зброеные силы и иностранные наемники проявляют звериную жестокость не только по отношению к гражданскому населению, но и к собственным боевым «побратымам», — говорится в сообщении.

Механик-водитель танка рассказал российским военным, что люки были заварены специально, чтобы экипаж не мог выбраться наружу и сдаться.

О подобной практике ВСУ ранее сообщил разведчик спецназа Западного военного округа. По его словам, экипажи некоторых таких машин разворачивают башни пушкой назад, подъезжают к российским позициям и подают сигналы бедствия. Он подчеркнул, что из украинских танкиство насильственно делают смертников.