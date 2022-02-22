В Сербии заявили о важности сохранения хороших отношений с Россией
Спикер парламента Сербии Дачич заявил о о важности сохранения хороших отношений с Россией
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:18, 23 февраля 2022
Ивица ДачичФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Спикер парламента Сербии и лидер Социалистической партии Ивица Дачич на предвыборном партийном собрании заявил, что страна не будет принимать участия в братоубийственной войне между Россией и Украиной, которую подготовила третья сторона. Однако Белград будет защищать свои интересы и не сделает ничего, что бы могло повредить его отношениям с Москвой, сообщает агентство Tanjug.
Наша политика простая. Мы хотим сохранить мир, но это нелегко. Вы видите, как два братских народа — украинский и русский — легко рассорили, а интерес в этом есть у третьих лиц, — заметил Дачич.
Спикер парламента также подчеркнул, что Сербия ничего не сделает для того, чтобы повредить её отношениям с Россией и Китаем, так как их необходимо сохранять в интересах государства и народа.
Никакое давление на нас извне не заставит этого сделать, - подчеркнул политик.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что на Белград будет оказываться давление со стороны Запада. После решения президента РФ Владимира Путина признать ЛНР и ДНР от Сербии будут требовать поддержки санкций в отношении Москвы, отметил сербский лидер и подчеркнул, что по данному поводу ему уже звонили.
Александр Вучич также отметил, что ожидает подорожания нефти после признания Россией ЛНР и ДНР. Также он предрекает санкции в отношении газопроводов. По словам сербского лидера, весь мир будет «иметь проблемы» касаемо экономики.