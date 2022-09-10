В Сербии запретили проводить гей-парад Вучич: МВД запретило гей-парад в Белграде из-за угрозы беспорядков

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МВД Сербии запретило проводить гей-парад в Белграде из-за угрозы беспорядков, заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости. Ранее глава государства отмечал, что из-за кризиса в Косово и Метохии сербские власти не смогут обеспечить должный уровень безопасности мероприятия в один из дней с 12 по 18 сентября в рамках всеевропейского гей-парада.

Мы учитываем тяжесть ситуации, в которой находится страна. Не будем играться с этим и выдумывать глупости, запрещать из-за якобы «оспы обезьян»... Мы обеспокоены ситуацией в сфере безопасности. Положение трудное, мы не хотим видеть никаких беспорядков, — сказал Вучич.

Президент добавил, что решение полиции о запрете мероприятия оглашается не позднее 36 часов до начала парада. Организаторы смогут его обжаловать в установленном законом порядке.

Евросоюз ранее призывал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride. Брюссель рассчитывает на то, что близкие партнеры Евросоюза окажутся привержены защите прав человека, включая права ЛГБТ-сообщества на собрание и самовыражение.

Вучич ранее сообщил, что Белград отменяет проведение общеевропейского гей-парада, намеченного на середину сентября. Такое решение принято на фоне кризиса в Косово и Метохии. Организаторы EuroPride в ответ сообщили, что мероприятие состоится, но парада не будет.