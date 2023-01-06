В Сербии призвали пресечь очередное обострение в Косово Премьер-министр Сербии Брнабич: необходимо пресечь очередное обострение в Косово

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич обратилась с призывом к международному сообществу принять экстренные меры с целью предотвращения очередного обострения ситуации в непризнанном Косово. На своей странице в Twitter она указала на попытку покушения на сербов во время празднования Рождественского сочельника этническим албанцем. Она осудила преступление и указала на недопустимость эскалации.

Я самым решительным образом осуждаю это жестокое преступление и прошу международное сообщество принять незамедлительные меры, а также привлечь виновных к ответственности. Это еще один из серии ужасных инцидентов, демонстрирующих всю серьезность условий, в которых ежедневно живут сербы в Косово и Метохии, — написала Брнабич.

6 января в селе Готовуша близ поселка Штрпце этнический албанец напал на двух сербов, которые двигались вдоль обочины и несли елку.

Сербы в Косово ранее перекрыли дорогу с требованием задержать албанца, открывшего стрельбу по двум людям, праздновавшим Рождественский сочельник. Известно, что в результате атаки пострадал 11-летний мальчик и его 21-летний спутник. Юноша получил ранение плеча, его доставили в больницу в Грачанице, другому раненому пуля угодила в запястье. По информации местных СМИ, в месте блокировки дороги ситуация напряженная, там находятся сотрудники полиции, а неподалеку расположились польские миротворцы из СДК.