В СБУ рассказали о последствиях попытки угона самолета ВКС России СБУ: попытка угона самолета ВКС России привела к обстрелу аэродрома ВСУ

Фото: SBUkr/t.me

Неудачная попытка угона российского военного самолета в июле 2022 года привела к ракетному удару по украинскому аэродрому Канатово и потерям личного состава ВСУ, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram. В ведомстве подчеркнули, что эта операция была самовольно проведена украинскими военными, несмотря на замечания СБУ.

По версии спецслужб, российский пилот согласился перейти на сторону Украины и прилететь в страну на украденном самолете. Однако вместо него на аэродром Канатово в Кировоградской области прилетели ракеты, поскольку ВС РФ стали известны его координаты.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских военных. Также были полностью уничтожены два боевых истребителя воздушный сил ВСУ, взлетная полоса и другая техника, здания получили значительные повреждения, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении виновных в произошедшем украинских военных возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и превышении должностных полномочий.

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