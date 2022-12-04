В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны. Кроме того, сирена прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в воскресенье, 4 декабря, в этих же областях уже звучал сигнал тревоги.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны в этот день было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что по Украине было выпущено около 100 ракет разной степени дальности.

Позднее глава Минэнерго страны Герман Галущенко подчеркнул, что по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября был нанесен самый массированный удар с начала спецоперации России.

23 ноября власти ряда регионов Украины сообщили об ударах по объектам инфраструктуры. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ракета поразила один из таких объектов. Об обстреле критической инфраструктуры в Винницкой области сообщил глава облгосадминистрации региона Сергей Борзов.

В тот день большая часть украинских электростанций приостановила работу. Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.