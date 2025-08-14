Эксперт раскрыл, что ждет женщин из ВСУ в российском плену Участник СВО Гагин: пленные женщины и мужчины из ВСУ содержатся одинаково

Положение пленных женщин-военных из Украины ничем не отличается от мужчин, рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин. Согласно международному праву, пол не влияет на условия содержания бойцов, сдавшихся в плен.

И ни в одном из этих [военных] статусов не сказано о возрасте и о том, что это мужчина или женщина. То есть, на женщин-военнослужащих распространяются и права, и ответственность, как на мужчин, — сообщил Гагин.

Женщина на линии огня окажется такой же целью, как и мужчина, подчеркнул участник СВО. В плену к представительницам прекрасного пола будут относиться в соответствии с положениями международных конвенций, добавил эксперт.

Ранее солдат ВСУ Алексей Левченко сообщил, что добровольно сдался в плен российским военным по совету родителей. Он покинул позиции в Сумской области и за несколько дней вышел к расположению подразделений ВС России.

Также плененный украинский боец Владимир Жовновский заявил о нежелании возвращаться на родину в рамках обмена. Боец подчеркнул, что его семья живет в России.