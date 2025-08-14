Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 11:22

Эксперт раскрыл, что ждет женщин из ВСУ в российском плену

Участник СВО Гагин: пленные женщины и мужчины из ВСУ содержатся одинаково

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Положение пленных женщин-военных из Украины ничем не отличается от мужчин, рассказал aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин. Согласно международному праву, пол не влияет на условия содержания бойцов, сдавшихся в плен.

И ни в одном из этих [военных] статусов не сказано о возрасте и о том, что это мужчина или женщина. То есть, на женщин-военнослужащих распространяются и права, и ответственность, как на мужчин, — сообщил Гагин.

Женщина на линии огня окажется такой же целью, как и мужчина, подчеркнул участник СВО. В плену к представительницам прекрасного пола будут относиться в соответствии с положениями международных конвенций, добавил эксперт.

Ранее солдат ВСУ Алексей Левченко сообщил, что добровольно сдался в плен российским военным по совету родителей. Он покинул позиции в Сумской области и за несколько дней вышел к расположению подразделений ВС России.

Также плененный украинский боец Владимир Жовновский заявил о нежелании возвращаться на родину в рамках обмена. Боец подчеркнул, что его семья живет в России.

ВСУ
пленные
женщины
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украина уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Королевская семья Британии: новости, Карл III продает игрушки для взрослых
Силуанов и Белоусов отправятся с Путиным на Аляску
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.