https://static.news.ru/photo/e331f240-517a-11ea-8469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо сформировать и направить украинскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве. С таким заявлением выступил сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Приближается великая дата — 75-летие Победы над фашизмом. Я убеждён, что Верховной раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве, — отметил депутат Верховной рады.

По его словам, украинцы должны в этот день быть на празднике, потому что их предки участвовали в этой войне, передаёт «Украина.ру».

В свою очередь депутат из фракции «Евросолидарность» Ирина Геращенко заявила, что предложение Рабиновича является провокацией.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали предстоящего 9 мая парада Победы в Москве. В праздничном действе примут участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц наземной военной техники и 150 воздушных судов. В исторической части парада примут участие артиллерийские установки СУ-100 и танки Т-34-85. C 29 апреля на Красной площади будут проводиться репетиции мероприятия.