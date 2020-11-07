В Раде оценили вероятность дефолта на Украине

https://static.news.ru/photo/fd8fcd88-2113-11eb-a895-fa163e074e61_660.jpg Фото: verkhovna.rada.ukraine/facebook.com

Дефолта в 2021 году на Украине не будет. Тем не менее дефицит бюджета в проекте главного финансового документа страны на следующий год следует сократить хотя бы до 4,9%, считает председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 млрд гривен (почти $9,5 млрд), что составляет 6% ВВП.

Он выразил надежду, что это не отразится на программе поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Если говорить такими категориями большими, то дефолта не будет. Я убеждён, что следующий год пройдём. <...> Я бы ожидал позитивных сигналов, как приезд миссии к нам или за ним второй транш по программе stand by действующей, я бы рассчитывал на успешные переговоры, — цитирует Гетманцева РИА Новости.

В начале июня Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объёмом в $5 млрд. Первый транш в $2,1 млрд страна уже получила.

Предполагалось, что вслед за этим должны последовать перечисления оставшейся части в четыре приёма, примерно по $700 млн в конце июня и в конце сентября, а оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

5 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О государственном бюджете на 2021 год». Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около $487,5).

Ранее, как писал NEWS.ru, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Украину не ждать решения внутренних проблем извне. Он заявил, что ЕС не является для Киева «банкоматом»