В премьер-министра Чехии на презентации книги бросили яйцо

На презентации книги премьер-министра Чехии Андрея Бабиша один из зрителей бросил в него яйцо. В результате испачканы оказались сам премьер и несколько человек, стоявших рядом с ним. Хулиган задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Зденека Халупу.
Инцидент
Полиция задержала бросавшего. При этом в его защиту выступили ещё несколько зрителей. Один из них, наиболее активный, также подвергся задержанию.
Сам Бабиш в это время укрылся в ближайшей кондитерской.
В связи с подозрением в нарушении общественного порядка полиция задержала двух человек, один из которых бросил яйцо в премьера, — сказал Халупа.
Также правоохранительные органы выясняют, кто мог нарисовать кресты на площади, где проводилась акция с участием премьер-министра.
При этом представитель общественного движения «Миллион моментов за демократию» Гана Страшакова рассказала прессе, что кресты на брусчатку нанесены в память об умерших от коронавируса, в качестве напоминания правительству о том, как плохо оно действовало при пандемии.
В ходе митинга Бабиш объявил, что оплатит работы по очистке брусчатки от краски.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал наладить отношения с Россией.