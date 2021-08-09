В премьер-министра Чехии на презентации книги бросили яйцо

На презентации книги премьер-министра Чехии Андрея Бабиша один из зрителей бросил в него яйцо. В результате испачканы оказались сам премьер и несколько человек, стоявших рядом с ним. Хулиган задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Зденека Халупу.

Инцидент произошёл в пригороде Праги Пругонице, где в субботу, 7 августа, Бабиш устроил презентацию своей новой книги, посвящённой предвыборным митингам. Стоявший в толпе мужчина — вероятно, политический оппонент действующего премьера — бросил в Бабиша яйцо. Испачкались несколько человек.

Полиция задержала бросавшего. При этом в его защиту выступили ещё несколько зрителей. Один из них, наиболее активный, также подвергся задержанию.

Сам Бабиш в это время укрылся в ближайшей кондитерской.

В связи с подозрением в нарушении общественного порядка полиция задержала двух человек, один из которых бросил яйцо в премьера, — сказал Халупа.

Также правоохранительные органы выясняют, кто мог нарисовать кресты на площади, где проводилась акция с участием премьер-министра.

При этом представитель общественного движения «Миллион моментов за демократию» Гана Страшакова рассказала прессе, что кресты на брусчатку нанесены в память об умерших от коронавируса, в качестве напоминания правительству о том, как плохо оно действовало при пандемии.

В ходе митинга Бабиш объявил, что оплатит работы по очистке брусчатки от краски.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал наладить отношения с Россией.