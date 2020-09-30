В правительстве ФРГ ожидают, что саммит ЕС осудит ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/be91ac00-0327-11eb-babc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Германский кабмин исходит из того, что на предстоящем саммите ЕС обсудит ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным и осудит случившееся. Об этом сообщил инсайдер в правительстве ФРГ.

Исхожу также из того, что ЕС осудит события, которые связаны с нападением на Навального, — сказал собеседник ТАСС.

Источник также отметил, что германское правительство не ожидает, что на саммите примут какие-либо решения и назовут конкретные меры по ситуации с Навальным.

Не стал бы ожидать, что Европейский совет примет решение по мерам. Как вы знаете, пока ожидается оценка ОЗХО, поэтому если бы Европейский совет пришёл к окончательным выводам, это было бы поспешным, — отметили в кабмине ФРГ.

В Берлине при этом отметили, что выражение со стороны ЕС «определённого взгляда на вещи» уже станет немаловажным результатом в ситуации вокруг Навального.

Как рассказал источник, лидеры ЕС на саммите, который состоится 1 и 2 октября, сообщат, что ждут информации от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Навальным. После этого Брюссель и определится с реакцией. При этом саммит подчеркнёт, что ожидает полного сотрудничества и сведений от организации для прояснения ситуации с российским блогером, а потом уже ЕС решит, как реагировать.

28 сентября западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «тайно» встретилась с Навальным. После этого оппозиционер написал в Twitter, что встреча была не тайной, а частной. Потом то же самое заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, а сама беседа носила доверительный характер.

Из немецкой клиники Charité оппозиционера выписали 22 сентября. Врачи считают, что его здоровье может полностью восстановиться. Как сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, он пока остаётся в Германии, так как его лечение ещё не закончено.

Навальному стало плохо на борту самолёта, который летел из Томска в Москву 20 августа. Сначала он оказался в омской клинике, куда его после экстренной посадки в Омске доставили прямо с лайнера. Через два дня его перевезли в Германию, в берлинскую клинику Charité. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские страны специально разыгрывают «антироссийский спектакль» с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, призывы канцлера ФРГ Ангелы Меркель прояснить произошедшее с блогером звучат цинично.