Маршала СССР Конева лишили звания почётного гражданина Праги

Маршал Иван Конев / Фото Социальные сети

Власти Праги лишили звания почётного гражданина города советского маршала Ивана Конева (1897–1973). Основанием для такого решения послужили «сомнительные действия» военачальника после капитуляции фашистской Германии, сообщает агентство ČTK.

Поясняется, что речь идёт о бомбардировке по приказу маршала Млада-Болеслава на следующий день после окончания войны, в результате которой погибли около полутора сотен мирных жителей, а также об участии Конева в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году.

Решение пражского магистрата о лишение Конева почётного гражданства может быть пересмотрено Городским советом чешской столицы, который является высшим органом муниципального самоуправления. Однако агентство сомневается в этом, поскольку ряд членов совета уже поддержали его.

С инициативой лишения Конева звания почётного гражданина Праги выступил ранее мэр города Зденек Гржиб. Он заявил, что статус должен присваиваться с учётом исторического контекста.

В апреле прошлого года с площади Интербригады в Праге убрали памятник маршалу. Наименование одной из улиц в честь Конева власти решили оставить, но с оговоркой о том, что будет вывешена табличка с текстом о противоречивой роли советского военачальника в судьбе Чехии.