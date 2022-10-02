В Польше заявили о росте попыток незаконного перехода границы с Белоруссией

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Погранслужба Польши сообщила о внезапном росте попыток незаконного перехода через белорусско-польскую границу. В Twitter-аккаунте Пограничной стражи республики отмечается, что по состоянию на 1 октября территорию страны попытались пересечь 120 человек, в том числе из Ливана и Гамбии.

1 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 120 человек, — сказано в сообщении.

Данная цифра превысила предыдущие показатели. Еще в сентябре польские пограничники ежедневно фиксировали от 20 до 65 попыток нелегальных проходов через границу.

Ранее сообщалось, что на границах России со странами Евросоюза образовались длинные очереди, в которых преобладают беженцы с Украины. Скопление очередей началось с середины сентября, однако в течение последней недели столпотворение достигло пика.

На КПП «Ивангород — Нарва» переселенцы с Украины ждут перехода через границу на холоде, без еды, воды и минимальных удобств уже более суток. Помощи волонтеров, которые привозят людям пищу и одеяла, не хватает. Некоторые из них надеются, что огласка обратит внимание на ситуацию тех, кто по долгу службы должен решать подобные вопросы.