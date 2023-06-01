В Польше заявили, что Киев уже начал контрнаступление Премьер-министр Польши Моравецкий: Киев уже начал контрнаступление

Фото: МО Украины

Киев уже начала контрнаступление, его эффективность станет понятна в ближайшие месяцы, заявил в интервью изданию Wprost премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что это прояснит, как долго продлится конфликт на Украине.

Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится война, — сказал Моравецкий.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин также заявил, что контрнаступление уже началось, о чем свидетельствуют попытки беспилотников атаковать Москву и попытки диверсантов зайти в приграничные районы. Он уверен, что главным направлением ВСУ станет Днепр, украинская армия попытается форсировать реку в районе Запорожской АЭС.

При этом экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин до этого заявил, что контрнаступление ВСУ в настоящее время невозможно, поскольку украинские войска будут лишены поддержки НАТО. По его словам, сейчас Альянса уделяет больше внимания конфликту между Косово и Сербией.