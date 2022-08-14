В Польше занялись разработкой концепции прекращения выдачи виз россиянам Замглавы польского МИД Вавжик: Варшава разрабатывает концепцию прекращения выдачи россиянам виз

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Польши начал разработку для Евросоюза концепции по прекращению выдачи виз россиянам, заявил замминистра иностранных дел страны Петр Вавжик, передает РИА Новости. По его словам, республика выступает за расширение санкционного списка ЕС против России, который, возможно, будет включать в себя ограничения для граждан России на посещение стран шенгенской зоны.

Вавжик подчеркнул, что против «приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ» выступают крупные страны Евросоюза, такие как Германия, Франция и Нидерланды.

В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан РФ, Польская Республика работает над новым решением, — заявил замглавы польского МИД.

Накануне финская телерадиовещательная корпорация YLE заявила, что правительство страны 16 августа на неофициальной встрече рассмотрит вопрос ограничения поездок граждан России в страну. МИД Финляндии, как сообщил источник, изучил множество вариантов возможных ограничений, один из которых — осложнить процесс получения виз.

Ранее глава консульского департамента МИД Иван Волынкин рассказал, что ведомство внимательно отслеживает раздающиеся в Европе призывы о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз. По его словам, реализация такого сценария не исключена, если консульские связи со странами Шенгенского соглашения продолжат ухудшаться. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее пообещал, что в случае отказа гражданам России в шенгенских визах Москва отреагирует крайне негативно и применит контрмеры.