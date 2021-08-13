В Польше испугались, что США откажутся поставлять им оружие

Вашингтон может приостановить поставку Польше истребителей F-35 и зенитных комплексов Patriot, если власти страны не возьмут курс на демократизацию. Об этом в интервью изданию Wirtualna Polska заявил польский генерал Мирослав Ружаньский.

По мнению военного, правительство США не будет инвестировать большие суммы денег в государство, где пренебрегают таким партнёрством. Ружаньский назвал американские власти прагматичными и заявил, что в плане сотрудничества они забегают на несколько лет вперёд.

Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране? — задался вопросами генерал.

Польша в январе 2020 года подписала контракт на приобретение 32 истребителей F-35 общей на сумму $4,6 млрд. Первая партия будет произведена в 2025 году, а к полноценной эксплуатации самолётов власти страны приступят в 2026-м.

Что касается систем противовоздушной обороны Patriot, то Польша и США договорились об их поставках в 2018 году. Подряд на $1,5 млрд получила компания Raytheon.