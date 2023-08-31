В Польше удивились появлению самолета с россиянами над Варшавой ZET назвало странным появление над Варшавой самолета, летящего в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29 августа рейс авиакомпании Turkish Airlines, летящий из Бодрума в Москву, сделал «странный» маневр в небе над Польшей, заявила местная радиостанция ZET. Как отмечают авторы материала, самолет долго летал над крупными городами Польши, после чего направился в сторону Варшавы и двинулся на Москву.

Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по весьма странному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и наконец пролетел над Варшавой в сторону Москвы, — говорится в сообщении.

Причиной необычного пролета борта стал мощный грозовой фронт, из-за которого рейс Turkish Airlines, как и несколько других, были вынуждены сменить маршрут следования. Авторы статьи отмечают, что россиянам по-прежнему не запрещены полеты над Польшей, поскольку они летают рейсами турецкой авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пассажирский чартерный самолет Airbus A320-200 авиакомпании BBN Airlines пролетел по маршруту из Осло в Анталью через территорию Украины, войдя в бесполетную зону над страной. Инцидент произошел 25 июля и стал первым случаем пролета над территорией Украины с начала военного столкновения с Россией.