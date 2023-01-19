В Польше сравнили ресурсы России и Украины для ведения военных действий Глава Генштаба армии Польши заявил о превосходстве России над Украиной в вопросе военных ресурсов

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Россия располагает огромными финансовыми, экономическими, демографическими и политическими ресурсами для ведения войны, в то время как ресурсы Киева постепенно истощаются, заявил начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак. В разговоре с Польским агентством печати он подчеркнул, что власти РФ могут позволить себе траты в размере $100 млрд в год.

Мы должны смотреть также с финансовой перспективы, экономической, политической, демографической, социальной. До войны у россиян было $600 млрд резерва, $300 млрд заморожены международными финансовыми центрами. То есть, если тратить до $100 млрд в год, то там еще есть деньги на два года, — рассчитал Анджейчак.

Как указал генерал, проблем с количеством солдат и военной техники у России нет и не будет. По словам Анджейчака, власти РФ вполне могут мобилизовать еще 100, 200 или 300 тысяч человек.

(Россия. — NEWS.ru) это мощная страна с населением более 140 млн человек. Мобилизовать 100, 200, 300 тысяч человек — не нечто невозможное, — добавил он.

Анджейчак сравнил российские ресурсы с украинскими, заявив о ежегодном сокращении ВВП Украины на 30-40%. Руководитель польского генштаба уверен в том, что Киев попросту не сможет пережить такого масштабного истощения экономики.

Речь идет о потерях по отношению к ресурсам. Украина может просто не выдержать этого истощения. Эффект масштаба имеет значение. Россия по-прежнему большая и сильная, — предупредил Анджейчак.

Ранее научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт написал, что попытки украинских властей убедить себя в том, что у них получится победить Россию и вернуть Крым, обернутся для них крахом. При этом западные страны сделают все, чтобы Киев не пошел на перемирие, уверен он.