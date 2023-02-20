В Польше сообщили о прибытии Байдена в Жешув PAP: на вокзал Жешува прибыл поезд с Байденом

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что президент США Джо Байден прибыл с Украины в польский Жешув, сообщает агентство РАР. По его данным, к прибытию этого поезда на вокзале города появилось Польское телевидение.

Агентство отмечает, что хозяина Белого дома в аэропорту Жешув-Ясенка ожидает самолет, который доставит Байдена в Варшаву. Там президент США поселится в отеле Marriot, где всегда останавливаются американские лидеры.

У Байдена на 21 февраля запланировано участие во встрече глав «Бухарестской девятки», он должен выступить около королевского дворца. Визит американского президента в Польшу продлится до 22 февраля.

В столице страны из-за приезда Байдена усилены меры безопасности, на улицы Варшавы стянуты дополнительные силы полиции, запрещено ношение оружия.

Ранее бывший посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что Джо Байден в ходе визита в Варшаву может объявить о поставках Киеву ракет большой дальности. По его мнению, польская столица является идеальным местом для выступления с мобилизующей «свободный мир» речью.