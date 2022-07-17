Моравецкий признал, что в Польше скоро начнутся проблемы с углем Моравецкий рассказал, что в ближайшие недели в Польше возникнут проблемы с доступностью угля

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look press

Жители Польши в скором времени столкнутся с нехваткой угля, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в Щецинском районе. Поляки спросили у политика, где можно приобрести уголь за 996 злотых (около $210) за тонну, в то время как лишь один работающий склад угля в районе предлагает топливо по цене 2,9 тысячи злотых (примерно $620) за тонну, пишет РИА Новости. Моравецкий ответил, что Варшава испытывает проблемы, пытаясь установить фиксированную цену на уголь. По его словам, руководство угольных складов не стремится сотрудничать с властями.

Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать. Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале, — заявил Моравецкий.

Президент Польши Анджей Дуда ранее подписал закон, предполагающий выплату компенсаций тем предприятиям, которые будут продавать уголь частным потребителям по цене не дороже 996 злотых за тонну.

Моравецкий сообщил, что на текущий момент Польша не обладает необходимым количеством угля. Премьер подчеркнул, что в последние годы Варшава поставляла данный вид топлива из России, однако из-за конфликта на Украине госкомпаниям было предложено заказывать уголь в других странах.

Уголь для печей мы поставляли в последние годы из России. Государственным компаниям было предложено заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, по всему миру. Чтобы корабли с углем плыли в Польшу, — отметил премьер.

Он подчеркнул, что в Польше в ближайшие недели и месяцы возникнут проблемы с доступностью угля.

Ранее Моравецкий призвал Европейский союз отказаться от зеленой энергетики в пользу традиционных энергетических ресурсов, в том числе угля, для обеспечения энергетической безопасности.