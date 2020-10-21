В Польше отменяют новогодние гулянья из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9ca0299a-137c-11eb-a33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Klamka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти некоторых польских городов решили отказаться от проведения массовых мероприятий в период новогодних праздников из-за пандемии COVID-19.

В частности, праздничные гулянья отменены в Варшаве, Гданьске, Познани и ещё в ряде городов. Это решение объясняется тем, что массовые мероприятия увеличивают риск распространения инфекции.

Кроме того, праздники требуют финансовых вложений, а пандемия нанесла экономике страны серьёзный урон. Как отметила пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая, в год беспрецедентного падения налоговых поступлений организация мероприятий была бы расточительством, сообщает wyborcza.pl.

Согласно последним данным, в Польше с начала пандемии заболели 192,5 тысячи человек. Из них выздоровели около 96 тысяч. Жертвами инфекции стали 3,7 тысячи поляков.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша и Германия усилили ограничения в связи с распространением коронавируса. Польские власти обязали граждан носить защитные маски в общественных местах. В Германии ограничили время работы баров, ресторанов, а также всех торговых точек, за исключением АЗС и аптек.