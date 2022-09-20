В Польше отказались признавать референдумы в Донбассе Президент Польши Дуда заявил, что референдумы о присоединении новых регионов к России ничего не стоят

Фото: shutterstock

Польша

Референдумы о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей ничего не стоят, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Reuters. Польский лидер подчеркнул, что Варшава отказывается признавать их результаты.

[Референдумы] ничего не стоят — правда в том, что результат определят в Кремле, а не благодаря голосованию, — заявил Дуда.

19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой провести референдум о присоединении регионов к России. Позже Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдум о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик юридически закрепит тот факт, что Донбасс и другие подконтрольные территории уже давно являются Россией. По его словам, само проведение референдума назрело уже давно.