В Польше оценили вероятность выхода из ЕС

Польше не намерена выходить из Евросоюза. Вступление страны в ЕС является одним из самых важных событий последних десятилетий. Об этом написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

Мы все на этом выиграли. Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов, — отметил он.

Моравецкий также прокомментировал решение Конституционного суда республики о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС. По его мнению, основной закон страны имеет превосходство над другими источниками права. Премьер напомнил, что у Польши те же права, что и у других государств ЕС. Варшава хочет, чтобы эти законы были соблюдены.

Мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта. Мы хотим сообщества уважения, а не Ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз, — подытожил он.

Ранее Моравецкий на саммите Европейский союз — Западные Балканы в Словении заявил, что ситуация на энергетическом рынке в большой степени создаётся искусственно. По его мнению, высокие цены на газ обусловлены зависимостью ЕС от российских поставок.