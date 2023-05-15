В Польше объяснили, почему переговоры Москвы и Киева преждевременны Польский дипломат Пшидач: переговоры по Украине преждевременны до контрнаступления одной из сторон

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Начало мирных переговоров между Москвой и Киевом преждевременно, пока ни одна из сторон не начала наступательных действий, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает РИА Новости. По его словам, поступающие сейчас Киеву вооружения предназначены именно для территориальных продвижений.

Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными. Я думаю, что на этом этапе пока одна или другая сторона не проведет каких-либо наступательных или контрнаступательных действий, трудно говорить о готовности двух сторон. <...> Не для того собираеюся вооружение и боеприпасы, чтобы не стараться вернуть свои собственные территории, — заявил Пшидач.

Ранее стало известно, что в скором времени Великобритания планирует объявить новый пакет военной помощи Украине, в который в том числе войдут ракеты ПВО и сотни дронов. В ближайшее время заявление на этот счет сделает премьер-министр Риши Сунак.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Германии сообщал, что контрнаступление ВСУ в полной мере начнется, когда он совершит еще несколько поездок в страны европейских партнеров и решит вопрос с поставкой военной помощи. 14 мая он посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.