В Польше начали менять дорожные указатели на Калининград

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В Польше начали устанавливать дорожные указатели, на которых название российского города Калининграда заменено на Крулевец, сообщает gazeta.pl. В общей сложности будет заменено 26 табличек на трех национальных дорогах.

В Варминско-Мазурском воеводстве началась замена дорожных знаков. Новые таблички будут показывать маршрут в Крулевец вместо Калининграда, — говорится в публикации.

По данным издания, все указатели должны быть заменены к середине июня. Власти выделили на это около 60 тысяч злотых.

Ранее сообщалось, что польская Комиссия по стандартизации географических названий рекомендовала переименовать Калининград в Крулевец, а Калининградскую область – в Крулевецкую. Авторы инициативы объяснили это текущей геополитической ситуацией. Власти Польши ее одобрили.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переименование Калининграда в Польше – это уже не русофобия, а граничащий с безумием процесс. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, предложил переименовать польские города, а саму страну назвать Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи.