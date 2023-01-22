В Польше допустили поставку танков Украине в обход ФРГ Моравецкий: Польша создаст свою коалицию стран для поставки Украине танков

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Польша создаст альтернативную военную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия так и не решится на такой шаг, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polska Agencja Prasowa. Он добавил, что Варшава ожидает от Берлина четкого ответа на вопрос, могут ли другие страны, имеющие на вооружении танки Leopard передать их ВСУ.

Мы создадим «меньшую коалицию» стран, готовых пожертвовать частью своей современной техники для Украины, — сказал политик.

По словам Моравецкого, нерешительность Германии в вопросе передачи ВСУ танков связана с политикой сближения с Россией, которую Берлин проводил в течение ряда лет. Немецким властям трудно признать ее провал.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус предостерег Варшаву от передачи ВСУ танков без разрешения Берлина. По его словам, это будет воспринято как недружественный шаг по отношению к НАТО.