В Польше арестовали иностранца за шпионаж в пользу России

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В Польше задержан и отправлен под арест иностранный гражданин по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Польское телевидение. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Служба военной контрразведки по поручению окружной прокуратуры в Гданьске задержала иностранца, которому предъявлены обвинения в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки, — говорится в сообщении.

По сведениям телеканала, мужчина был задержан 21 марта, а на территории Польши он находился с января. До задержания иностранец занимался тем, что собирал информацию о критически важной инфраструктуре в Поморском воеводстве. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил следствию подробности своего сотрудничества с представителями российской разведки.

По ходатайству следствия иностранец заключен под стражу на три месяца. Его гражданство не уточняется.

В середине марта в Польше были задержаны девять иностранцев, которых также обвинили в шпионаже в пользу России. По словам главы МВД Мариуша Каминьского, они готовили диверсии на железной дороге с целью парализовать оказание военной помощи Украине, а также вели пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию отношений Польши с Украиной и странами НАТО. Он добавил, что у следствия есть подтверждения того, что обвиняемые получали плату от российских спецслужб.