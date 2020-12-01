В полиции ФРГ подтвердили задержание сбившего пешеходов водителя

О причинах и обстоятельствах происшествия пока не сообщается.
Согласно предварительным данным, погибли два человека и пострадали ещё как минимум 15.
Ранее NEWS.ru писал, что в середине ноября в Калининградской области внедорожник врезался в группу пешеходов. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. В какой-то момент один из участников собрания решил покинуть его и сел за руль своей машины. Однако перепутал педали. Легковушка протаранила толпу людей и врезалась в стену здания. В результате пострадали, по различным данным, от трёх до восьми человек.