В полиции ФРГ подтвердили задержание сбившего пешеходов водителя

https://static.news.ru/photo/58ba1dbc-33e3-11eb-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: schlanggl/twitter.com

В полиции немецкого Трира подтвердили, что водитель, врезавшийся в толпу пешеходов в центре города, задержан. Обнаружен также его автомобиль.

Пресс-служба ведомства сообщила в Twitter, что точных данных о количество жертв ДТП и пострадавших пока нет. Кроме того, местных жителей попросили воздержаться от поездок в район происшествия.

О причинах и обстоятельствах происшествия пока не сообщается.

Согласно предварительным данным, погибли два человека и пострадали ещё как минимум 15.

Ранее NEWS.ru писал, что в середине ноября в Калининградской области внедорожник врезался в группу пешеходов. Инцидент произошёл в посёлке Холмогоровка во время слушаний по строительству железной дороги через жилую зону. В какой-то момент один из участников собрания решил покинуть его и сел за руль своей машины. Однако перепутал педали. Легковушка протаранила толпу людей и врезалась в стену здания. В результате пострадали, по различным данным, от трёх до восьми человек.