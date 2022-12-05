В парламент Финляндии внесен законопроект о вступлении в НАТО

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Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО, о чем сообщил МИД республики. Несмотря на то что Турция и Венгрия еще не ратифицировали членство Финляндии, Хельсинки хочет, чтобы законопроект о присоединении к Североатлантическому альянсу был заранее обсужден в парламентских комитетах, передает РИА Новости.

Правительство 5 декабря представило в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО. По проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений, — говорится в сообщении.

После обсуждения инициативы правительства законодательным органом решение должен будет одобрить президент республики.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к Блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует от них выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Ранее Минобороны России назвало планируемое вступление Финляндии и Швеции в Альянс наиболее актуальным вызовом для Москвы, поскольку протяженность границы России с сопредельными государствами — членами НАТО вырастет более чем на тысячу километров, что потребует ответных мер по наращиванию войск на северном направлении.

Также весьма вероятным, по мнению представителей ведомства, выглядит размещение на территории Финляндии и Швеции формирований объединенных вооруженных сил НАТО, складов оружия и военной техники. Угрозой для объектов оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и транспортной инфраструктуры региона станет и возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов.