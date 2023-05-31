В Париже высказались о применении Киевом оружия Франции для атак на Москву Bloomberg: Франция предупредила Украину, чтобы ее военную помощь не направляли на Россию

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Французский чиновник заявил, что военная помощь Парижа Киеву не должна использоваться для атак по России, сообщает Bloomberg. По данным агентства, при этом во Франции признали, что Париж не может диктовать Киеву, как вести боевые действия собственными силами.

Военную помощь Франции не следует использовать для атак против России, — цитирует агентство своего собеседника.

Неназванный европейский дипломат рассказал агентству, что союзники Украины стараются не обсуждать вопрос нанесения ею ударов по территории России, поскольку «он вызывает разногласия».

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что удары Киева украинским оружием по территории России с точки зрения международного права легитимны. Вместе с тем он указал на то, что, как ранее заявлял канцлер Олаф Шольц, руководство ФРГ поставляет Киеву оружие с целью «защиты украинской территории».