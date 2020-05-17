В ООН спрогнозировали повышение уровня бедности на Украине из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b5615a7c-98f1-11ea-bd9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agenc/GLobal Look Pressy

Уровень бедности на территории Украины из-за последствий пандемии коронавируса может превысить 50%. Такой пессимистичный рост предсказали в докладе ЮНИСЕФ о влиянии COVID-19 на бедность в Незалежной.

По данным детского фонда ООН, до коронакризиса уровень бедности в восточноевропейской стране по абсолютному критерию составлял 27,2%. В лучшем случае, по прогнозам экспертов, он возрастёт до 43,6%, в худшем — до 50,8%. По менее угрожающему сценарию количество проживающих в бедности лиц возрастёт на 6,3 млн человек, включая 1,4 млн детей. При худшем варианте развития событий число бедных увеличится на 9 млн человек, включая 1,8 млн детей.

В докладе международной организации отмечается , что в докризисный период уровень бедности среди украинских детей составлял 32,9%, после пандемии в бедности окажутся от 51,3% до 58,5% несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, на Украине ввели государственное регулирование цен на товары социальной значимости и противоэпидемического назначения. В перечень включили гречневую крупу, сахар-песок, куриные яйца и другие продукты, а также антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты и лекарства.