В ООН осудили ракетный удар в районе порта Одессы Генсек ООН Гуттериш осудил ракетный удар, прогремевший в районе порта Одессы

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гуттериш выступил с «безоговорочным осуждением» ракетного удара, прогремевшего в районе порта Одессы, заявил представитель главы организации Фархан Хак. Он отметил, что продукты, которые находятся в одесском порту, играют ключевую роль в преодолении глобального кризиса продовольствия. Хак указал на необходимость выполнения пунктов четырехстороннего соглашения по вопросу зерна, подписанного ранее ООН, Россией, Украиной и Турцией.

Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру. Полное выполнение (зерновых соглашений. — NEWS.ru) РФ, Украиной и Турцией обязательно, — заявил Хак.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что по военным объектам ВСУ в Одессе были нанесены удары. По его данным, снаряды попали в том числе по порту города.

Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела были уничтожены два объекта ВМС Украины. В Telegram-канале «Военный обозреватель» отметили, что ракеты попали в гидрографическое судно и десантно-штурмовой катер L 451 «Малин» ВМС Украины.

Напомним, что Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.