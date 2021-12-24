В офисе Зеленского рассказали о попытке дозвониться Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году пытался дозвониться российскому коллеге Владимиру Путину, однако эти попытки закончились неудачей, рассказал изданию «Фокус» глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский обычно никогда не звонит, если он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Однако однажды он сделал исключение.

Была всего одна попытка в этом году установить контакт с Путиным. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся, — рассказал глава офиса президента.

Ермак полагает, что переговоры состоятся тогда, когда появится уверенность, что президент РФ готов разговаривать и есть предмет для разговора, при этом Зеленский готов к переговорам и даже ко встрече с российским лидером. Однако конкретной даты, когда это могло бы произойти, нет.