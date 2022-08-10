Между Москвой и Киевом после окончания спецоперации не может быть братских отношений, предположил в интервью «Интерфакс — Украина» руководитель Офиса президента страны Андрей Ермак. Он отметил, что сложно предсказать, в каком качестве будет проходить взаимодействие с Москвой, пока не станет ясно, «что будет с Россией».

У нас точно не будет братских отношений, о которых все время повторяла Россия. Что это, будет ли это новая «берлинская стена», или это будет просто прагматичное сосуществование, сложно сказать. Прежде всего, потому, что сложно сказать, что будет с Россией. Наверное, от этого тоже будет многое зависеть, — сказал Ермак.