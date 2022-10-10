В офисе Зеленского назвали пропагандой претензии Венгрии на Закарпатье Советник главы офиса Зеленского Подоляк исключил возможность обсуждения в Будапеште возвращения Закарпатья

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал пропагандой рассуждения о намерении Венгрии вернуть Закарпатье. Он исключил даже теоретическую возможность разговоров об этом со стороны Будапешта, сообщает портал Telex.

Говорить об этой претензии было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне со стороны Венгрии, — заявил Подоляк.

По его мнению, власти Венгрии не стали бы отрицать международный правопорядок, понимая, что негативные последствия этого будут гораздо больше выгод от приобретения территории.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заподозрила Венгрию в намерении отобрать Закарпатье. Она заявила, что позиция Будапешта по конфликту близка к пророссийской, поскольку он рассчитывает либо на «дешевый российский газ», либо на «украинское Закарпатье». Посольство Венгрии на Украине расценило ее слова как клевету.