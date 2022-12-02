В офисе Зеленского назвали число солдат, погибших с начала спецоперации РФ Подоляк: украинские войска с начала спецоперации потеряли до 13 тысяч погибшими

Фото: president.gov.ua

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что с февраля потери украинских войск составили до 13 тысяч человек. Он назвал ошибкой утверждение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая объявила о потерях Украины, составивших 100 тысяч солдат и офицеров, сообщает РИА Новости.

Подоляк сослался на данные Генштаба Украины, согласно которым украинские войска якобы потеряли не более 12,5-13 тысяч человек.

Командующий Объединенной группировки ВС РФ генерал армии Сергей Суровикин в ноябре говорил о военных потерях Украины, которые только за октябрь, по его словам, составили более 12 тысяч военнослужащих.

Ранее официальный представитель ЕК Дана Спинант заявила, что Еврокомиссия отказывается приносить извинения Украине за сообщение о гибели 100 тысяч бойцов ВСУ. По ее словам, Европейская комиссия уже в своих социальных сетях объяснила как контекст этого высказывания, так и причины его появления. Заявление, о котором идет речь, сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.