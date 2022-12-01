В ЕК отказались извиняться за слова о гибели 100 тысяч бойцов ВСУ

Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Еврокомиссия отказывается приносить извинения Украине за сообщение о гибели 100 тысяч бойцов ВСУ, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант. По ее словам, Европейская комиссия уже в своих социальных сетях объяснила как контекст этого высказывания, так и причины его появления, передает РИА Новости.

Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования, — подчеркнула Спинант.

Заявление, о котором идет речь, сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она говорила, что с начала специальной операции РФ на Украине ВСУ потеряли более 100 тысяч бойцов. Кроме того, по ее словам, среди гражданского населения потери составили свыше 20 тысяч человек.

Спинант в свою очередь объяснила приведенные цифры. Она подчеркнула, что глава ЕК сообщала не только об убитых, но и о получивших ранения. Поэтому данные оказались неточными.

Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях в Вооруженных силах Украины чувствительная, поэтому ее озвучат в подходящий момент. По его мнению, такую информацию должны озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или лидер государства.