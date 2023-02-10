В офисе Зеленского признались, что у ВСУ «почти ноль боеприпасов»

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил агентству Bloomberg, что у ВСУ почти не осталось боеприпасов. По его словам, у украинских войск очень быстро заканчиваются боеприпасы из-за интенсивности боев.

Сейчас у нас почти ноль боеприпасов, — заявил Жовква.

Ранее американский журналист Тим Листер рассказал, что командующие Вооруженными силами Украины готовятся к «жестокой весне», поскольку армия лишена боеприпасов всех видов, необходимых для дальнейшей обороны. Он добавил, что был поражен количеством артиллерийских и ракетных обстрелов, проводимых российскими военными.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил о том, что власти Украины отчаялись и приступили к вербовке несовершеннолетних в ВСУ. При этом США отказываются это признавать и замалчивают возможное крушение киевского режима. Макгрегор также заявил, что Штаты вышли из холодной войны процветающим государством, которому удалось избежать глобального противостояния, и это было целью страны на протяжении 40 лет. Однако теперь всего за год Вашингтон потерпел поражение в прокси-войне на Украине и стоит на пороге потенциального конфликта с Москвой.