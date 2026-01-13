Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:46

В одной стране случайно отменили налоги для онлайн-казино

В Эстонии опечатка в новом законе освободила онлайн-казино от налогов

Ошибка в тексте нового закона об азартных играх, принятого в декабре, привела к неожиданной отмене налогообложения для онлайн-казино в Эстонии, сообщила Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR. Член финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что в 2026 году это коснется всех азартных игр.

Изначально коалиция планировала постепенно снизить налоговую ставку с 6% до 4%, однако ошибка привела к полной отмене налога. Юрист одной из компаний, работающих в сфере азартных игр, обнаружил неточность уже после вступления закона в силу. Законодатели намерены оперативно исправить ошибку и восстановить налогообложение онлайн-казино, планируя завершить процесс в течение месяца.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить законы после рекламы казино на младенце. Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова сочла необходимой ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их продвижение.

Эстония
налоги
законы
казино
