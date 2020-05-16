В Одессе жители города перекрыли дорогу в знак протеста

Члены гаражных кооперативов Одессы перекрыли дорогу возле одноимённого международного аэропорта города. Таким способом они выражают протест власти.
В марте пришло письмо от аэропорта. Якобы наши гаражи стоят незаконно. Они ссылаются на несуществующий номер земельного участка на кадастровой карте. Аэропорт планирует расширение за счёт нашего кооператива и объявил нам ультиматум — собирать свои вещи и съехать в течение месяца. С 30 апреля отключили в кооперативе свет, — заявили протестующие.
Владельцы гаражей назвали такие действия рейдерством. Они заявили о необходимости пересмотрения решения. Также протестующие потребовали компенсацию,
Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор перечислил территории, которые Киев может потерять. В этот список попала и Одесса.
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