В Одессе жители города перекрыли дорогу в знак протеста

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Количество летальных исходов из-за коронавируса среди жителей Соединённого Королевства уже превысило 34 тысячи, а заразившихся к этому моменту уже более 240 тысяч. Об этом сообщили в британском Министерстве здравоохранения.

За сутки в Великобритании скончались 468 пациентов с COVID-19. Из 1 742 028 человек, у которых были взяты анализы, у 240 161 результат оказался положительным. По состоянию на 17:00 15...