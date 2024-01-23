Опубликовано видео «мобилизации» украинца из одесской маршрутки В Одессе люди в камуфляже пытались вытащить мужчину из маршрутки

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе люди в камуфляже попытались задержать мужчину в общественном транспорте. Гражданин при этом обращался к пассажирам с просьбой вызвать полицию, а очевидцы призывали силовиков к совести. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Одесса-ИНФО». При этом силовики запрещали очевидцу снимать происходящее, утверждая, что в противном случае он поедет с ними.

Вызывайте полицию! — кричит мужчина на видео.

Ранее сообщалось, что правительство Украины повторно подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. На согласование правок уйдет больше времени, чем обычно. Заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова добавила, что главная идея документа остается неизменной и кардинально документ меняться не будет. При этом в настоящее время спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось. По словам Калмыковой, это не связано с результатами боевых действий.

До этого начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.