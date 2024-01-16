В Минобороны Украины пообещали не бросать идею о мобилизации МО Украины: в Раду через несколько недель вновь внесут проект о мобилизации

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Правительство Украины повторно подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации, это произойдет в течение нескольких недель, сообщила заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова в эфире телеканала ТСН. По ее словам, на согласование правок уйдет больше времени, чем обычно.

Новая редакция законопроекта о мобилизации <...> должна пройти определенный путь согласования в правительстве. Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой. Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель, — сказал Калмыкова.

Она добавила, что главная идея документа остается неизменной и кардинально документ меняться не будет. При этом в настоящее время спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось. По словам Калмыковой, это не связано с результатами боевых действий.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что боевая эффективность украинцев, насильно призванных в ряды ВСУ, стремится к нулю. По его словам, методы принудительной мобилизации, которые использует Киев, не помогают пополнить ряды армии умелыми и мотивированными бойцами.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли около 700 тысяч человек с момента начала специальной военной операции. По его словам, к такому выводу пришли китайские специалисты. В то же время российское командование оценивает потери противника примерно в полмиллиона человек, утверждает он.

В свою очередь автор Telegram-канала Руслан Татаринов заявил, что с июня 2022 года на Украине было опубликовано 408 тысяч некрологов, посвященных погибшим военнослужащим ВСУ. По его словам, речь идет о данных, размещенных местными СМИ и пользователями соцсетей с Украины.