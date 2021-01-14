В Нюрнберге установили холодильники для хранения тел жертв COVID-19

https://static.news.ru/photo/225c2150-565e-11eb-a0f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В немецком городе Нюрнберг установили пять рефрижераторов для хранения тел умерших от коронавируса, поскольку местные крематории перегружены.

Глава администрации городского кладбища пояснил, что за день можно кремировать около 50 тел. В настоящее время потребность в ритуальной услуге вдвое выше, сообщает Ruptly.

Телеканал опубликовал видео, на кадрах которого видны гробы с красными наклейками и надписями «Заразно». Перед отправкой в охлаждающие контейнеры или помещения крематория их обрабатывают антисептиком.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 44,1 тысячи.

На территории страны действует локдаун, ведённый 16 декабря. В связи с карантином закрыты торговые точки, за исключением магазинов, продающих жизненно важные товары. Кроме того, не работают театры и музеи, обучение школьников происходит в удалённом режиме.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что действие ограничений может продлиться до двух с половиной месяцев. По её словам, необходимо справиться с распространением штамма коронавируса, пришедшего из Великобритании, в противном случаев заболеваемость может вырасти в 10 раз.