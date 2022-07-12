В Новой Каховке продолжают гореть склады селитры после удара ВСУ

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На складах селитры в Новой Каховке продолжаются взрывы и пожары после ракетного удара ВСУ. На кадрах, опубликованных РИА новости, видны столбы дыма и слышны хлопки.

В ролике также показаны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди. Пожарные продолжают борьбу с огнем, но к некоторым складам они пока не могут подобраться.

Удар по Новой Каховке был нанесен украинскими войсками накануне. При этом ВСУ применили РСЗО Himars производства США. По последним данным, погибли семь человек и еще около 60 получили ранения.

Глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что число жертв и пострадавших еще может возрасти, поскольку множество людей остаются под завалами, а также заблокированными в своих жилищах. Он также заявил, что удар по городу был нанесен по приказу президента Украины Владимира Зеленского.