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В Норвегии предъявили обвинение открывшему стрельбу из лука датчанину

06:00, 14 октября 2021
В Норвегии предъявили обвинение открывшему стрельбу из лука датчанину Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Полиция предъявила обвинения 37-летнему гражданину Дании, подозреваемому в нападении с луком и стрелами в норвежском Конгсберге. Об этом сообщают местные правоохранительные органы, передаёт РИА Новости.

По данным полиции, 37-летний мужчина был задержан после того, как пять человек были убиты и двое ранены вечером 13 октября в центре Конгсберга.

Мужчина является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина начал стрельбу из лука в центре норвежского города Конгсберг. В результате погибли пять человек, ещё двое получили ранения.

Полиция не исключила версию теракта. При этом известно, что подозреваемый действовал в одиночку.

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