В Норвегии ответили на обвинение в подготовке провокаций в Чернобыле Власти Норвегии отрицают подготовку провокаций на Чернобыльской АЭС

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Норвегия не участвует в подготовке провокаций на территории Чернобыльской атомной станции, заявил в беседе с Dagbladet глава отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) Ингар Амундсен. По его словам, Осло озадачили обвинения в провокациях, однако спекулировать на этой теме власти Норвегии не намерены.

Мы не узнаем себя в таких обвинениях и не хотим спекулировать, почему они выдвигаются, — сказал Амундсен.

Кроме этого, он подчеркнул, что в 2022 году в связи с регулярными авариями на Запорожской АЭС власти Норвегии помогали Украине в сфере ядерной безопасности.

Накануне российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны сообщил, что Киев готовит фальшивые доказательства хищения российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС. Ведомство заявляет, что к подготовке «документальной основы» привлечены специалисты Управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии. По информации ведомства, эта провокация призвана создать негативный фон и оказать давление на страны, которые еще не ввели и не поддержали санкции против России.