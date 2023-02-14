Киев собрался обвинить Россию в краже радиоактивных материалов Минобороны: Киев планирует обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов ЧАЭС

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Киев готовит фальшивые доказательства расхищения российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС, сообщил российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны. Ведомство заявляет, что к подготовке «документальной основы» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

Готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы зоны отчуждения, повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, эта провокация призвана создать негативный фон и оказать давление на страны, которые еще не ввели и не поддержали введение санкций против России.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех действующих украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских атомных электростанций.

В ноябре Гросси заявил, что специалисты МАГАТЭ не нашли следов «грязной бомбы» на территории Украины. По его словам, поисковые работы проводились на трех объектах и эксперты не смогли найти там признаков незаконной ядерной активности.