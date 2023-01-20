Миссия МАГАТЭ начнет работу на еще одной украинской АЭС Гросси: миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни

Фото: Социальные сети

Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, заявил глава организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости. Он также отметил, что на других украинских АЭС уже есть эксперты агентства.

Миссия МАГАТЭ начнет работу на Хмельницкой АЭС в ближайшие дни, на остальных украинских АЭС эксперты агентства уже есть, — сказал он.

17 января Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ начали работать на Южно-Украинской АЭС. По его словам, среди задач их миссии — обеспечение безопасности.

В настоящее время на территории Украины действуют четыре АЭС, не считая Чернобыльской. При этом Запорожская АЭС находится под контролем российских войск и там представитель международного агентства присутствуют уже в течение нескольких месяцев. Сообщалось, что Гросси намерен разместить двух-трех инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Также инспекторы отправятся и на Чернобыльскую АЭС, законсервированную после аварии 1986 года.