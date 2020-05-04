В Нижней Саксонии собираются открыть рестораны

https://static.news.ru/photo/6c9d6ae6-8dfd-11ea-87a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Федеральная земля ФРГ Нижняя Саксония первой планирует открыть заведения общественного питания. В их число войдут рестораны, кафе и пивные дворики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Бернд Альтхузманн.

Планируется, что заведения откроются уже со следующего понедельника, 11 мая, однако максимальное число людей, которые смогут в них находиться, сократят вдвое. В эфире телеканала N-tv Альтхузманн добавил, что столики нужно будет резервировать заранее. Сейчас все рестораны и кафе в Германии закрыты для посетителей и работают только навынос, передаёт «Интерфакс».

Масштабные ограничения в ФРГ введены с 22 марта. Они запрещают собираться больше двух человек в общественных местах, исключения — семьи с численностью больше двух человек. Люди в общественных местах должны находиться на дистанции в 1,5–2 метра, а в магазинах и транспорте все обязаны носить маски.

Сейчас в ФРГ 163 175 случаев коронавируса. Жертвами болезни стали 6692 человека.

Как писал NEWS.ru, на поиск вакцины от COVID-19 может уйти несколько лет. Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.